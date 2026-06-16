За незаконное подключение к электросетям 200 жителям Дона грозит штраф

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За самовольное подключение к сети владельцев 200 домохозяйств на Дону могут оштрафовать на 30 тысяч рублей. Больше всего нарушений зафиксировано в Ростове-на-Дону, Шахтах, Новочеркасске, Таганроге и Волгодонске. Об этом сообщают в организации «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

- В ходе плановых проверок энергетики выявили 200 случаев незаконного подключения к электросетям. По статье 7.19 КоАП РФ максимальный штраф для граждан составляет 30 тысяч рублей. На сегодня по 20 делам уже вынесены постановления, - рассказали в энергокомпании.

При этом сумма штрафа нередко в разы превышает фактический долг за электроэнергию.

- В среднем максимальное наказание в шесть раз выше обычной задолженности.

Энергокомпания предупреждает: попытки вмешательства в работу интеллектуальных счетчиков могут повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.

Поставщик призывает жителей своевременно оплачивать ресурс и не вмешиваться в работу оборудования. Уточнить наличие долга можно на сайте, в личном кабинете или мобильном приложении.