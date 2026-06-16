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НовостиОбщество16 июня 2026 13:17

В пяти городах Ростовской области выявили хищения электричества

Энергетики зафиксировали самовольные подключения к сетям в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске и Волгодонске
Екатерина ПОПОВА
Энергетики зафиксировали самовольные подключения к сетям в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске и Волгодонске.

Энергетики зафиксировали самовольные подключения к сетям в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске и Волгодонске.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В пяти городах Ростовской области были зафиксированы массовые случаи самовольного подключения к электросетям. Речь идет о Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске и Волгодонске. Об этом сообщили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ. В сообщении сказано, что самовольное подключение к сетям влечет за собой штраф, который может достигать 30 тысяч рублей.

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