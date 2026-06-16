В Ростове с начала года снесли и убрали 68 незаконных торговых киосков

192 незаконных киоска демонтировали в Ростове в прошлом году. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала этого года в Ростове освободили 68 земельных участков от незаконно установленных торговых точек. Из них 33 объекта убрали городские службы, 35 – сами владельцы. Об этом сообщили на заседании городской Думы.

В прошлом году демонтировали 192 объекта. Некоторые киоски вернули хозяевам по их заявкам. Так, в 2025 году таких было 19, в этом году – девять.

Также в этом году городские службы провели уже более 50 рейдов, в прошлом – больше 200.

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