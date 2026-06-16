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НовостиОбщество16 июня 2026 15:41

Донским аграриям предстоит убрать почти 3,3 миллиона гектаров зерновых

В Ростовской области началась подготовка к уборочной кампании
Екатерина ПОПОВА
В Ростовской области началась подготовка к уборочной кампании.

В Ростовской области началась подготовка к уборочной кампании.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На заседании Законодательного Собрания Ростовской области обсудили подготовку к уборке урожая 2026 года. Аграриям предстоит убрать ранние зерновые с площади около 3,3 миллиона гектаров.

Основу будущего урожая составляют озимые, посеянные осенью 2025 года на площади почти 2,9 миллиона гектаров. Почти все посевы пережили зиму хорошо. Аграрии подкормили удобрениями 93% озимых, обработали поля от сорняков, болезней и вредителей.

Готовность техники к уборке составляет около 90%. На поля выйдут 12,8 тысячи зерноуборочных комбайнов, 28 тысяч тракторов и другая техника. На поддержку сельхозпроизводителей в этом году выделено около 3,6 миллиарда рублей.

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