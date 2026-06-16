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НовостиПроисшествия16 июня 2026 16:28

Жителя Ростовской области осудили на 15 лет за насилие над детьми

Осужденного за насилие над детьми жителя Ростовской области отправили за решетку на 15 лет
Татьяна ТИХОНОВА
Также мужчине запретили в течение десяти лет заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием или обслуживанием несовершеннолетних.

Также мужчине запретили в течение десяти лет заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием или обслуживанием несовершеннолетних.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Ростовской области осудили за насилие над детьми и приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщают в Ростовском областном суде.

Суд установил, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких малолетних детей, не достигших 12 лет.

- Преступник воспользовался их беспомощным состоянием. Своими действиями он причинил жертвам нравственные страдания, нарушил их половую неприкосновенность и нанес вред психическому, нравственному и половому развитию, - прокомментировали в инстанции.

Суд учел тяжесть и высокую общественную опасность преступления. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили в течение десяти лет заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием или обслуживанием несовершеннолетних.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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