Жителя Ростовской области осудили на 15 лет за насилие над детьми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Жителя Ростовской области осудили за насилие над детьми и приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщают в Ростовском областном суде.
Суд установил, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких малолетних детей, не достигших 12 лет.
- Преступник воспользовался их беспомощным состоянием. Своими действиями он причинил жертвам нравственные страдания, нарушил их половую неприкосновенность и нанес вред психическому, нравственному и половому развитию, - прокомментировали в инстанции.
Суд учел тяжесть и высокую общественную опасность преступления. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили в течение десяти лет заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием или обслуживанием несовершеннолетних.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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