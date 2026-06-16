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НовостиПроисшествия16 июня 2026 16:48

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на ребенка в Волгодонске

В Волгодонске стая бродячих псов покусала десятилетнего мальчика
Татьяна ТИХОНОВА
За один день бездомные собаки искусали на пляже ребенка и взрослого.

За один день бездомные собаки искусали на пляже ребенка и взрослого.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о нападении бродячих собак на ребенка в Волгодонске. Об этом сообщают в донском следкоме.

- По данным СМИ, на городском пляже стая бездомных животных набросилась на десятилетнего мальчика. Ребенок, укушенный за ногу, попал в больницу. В тот же день на этом же пляже от нападения бродячих собак пострадал мужчина, - рассказали в СУ СК по Ростовской области.

Следственные органы СК России по Ростовской области уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Председатель СКР поручил и.о. руководителя регионального управления Станиславу Ковалеву представить доклад о ходе расследования.

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