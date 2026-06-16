Власти Ростова опровергли слухи о банкротстве «Ростовпассажиртранса»

9 июня предприятие полностью рассчиталось с долгами по решению суда. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуацию с предприятием «Ростовпассажиртранс» прокомментировали власти Ростова. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на и.о. директора Департамента транспорта Донской столицы Евгения Романцова.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном банкротстве перевозчика из-за долгов за топливо. Однако чиновник заявил, что все задолженности уже погашены.

9 июня предприятие полностью рассчиталось с долгами по решению суда. Сейчас «Ростовпассажиртранс» работает в штатном режиме. Автобусы выходят на маршруты без перебоев, и пассажирские перевозки не прерываются, уточнил Романцов.

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