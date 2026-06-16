12 новых площадок ГТО установят в Ростовской области до сентября

37,2 миллиона рублей направят на установку 12 комплексов ГТО на Дону. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

До 1 сентября 2026 года в Ростовской области установят 12 новых площадок ГТО. Они появятся в Ростове-на-Дону, Батайске, Волгодонске, Гукове, Звереве, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, а также в Аксайском, Каменском и Мясниковском районах. Об этом говорится на сайте донского правительства.

На создание площадок выделено 37,2 миллиона рублей. Из них 30,5 миллиона дал федеральный бюджет, еще 5,7 миллиона добавила область и по одному миллиону — муниципалитеты.

В городах уже подготовили основания для площадок и заключили контракты на оборудование. В Ростове-на-Дону монтаж уже завершен.

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