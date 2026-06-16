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НовостиОбщество16 июня 2026 17:45

12 новых площадок ГТО установят в Ростовской области до сентября

37,2 миллиона рублей направят на установку 12 комплексов ГТО на Дону
Екатерина ПОПОВА
37,2 миллиона рублей направят на установку 12 комплексов ГТО на Дону.

37,2 миллиона рублей направят на установку 12 комплексов ГТО на Дону.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

До 1 сентября 2026 года в Ростовской области установят 12 новых площадок ГТО. Они появятся в Ростове-на-Дону, Батайске, Волгодонске, Гукове, Звереве, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, а также в Аксайском, Каменском и Мясниковском районах. Об этом говорится на сайте донского правительства.

На создание площадок выделено 37,2 миллиона рублей. Из них 30,5 миллиона дал федеральный бюджет, еще 5,7 миллиона добавила область и по одному миллиону — муниципалитеты.

В городах уже подготовили основания для площадок и заключили контракты на оборудование. В Ростове-на-Дону монтаж уже завершен.

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