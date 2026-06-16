В ДТП на трассе Новошахтинск — Гуково пострадали 12 человек

На трассе Новошахтинск — Гуково столкнулись четыре машины, пострадали 12 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На трассе Новошахтинск — Гуково произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Всего пострадали 12 человек. Об этом сообщили в ДПЧС Ростовской области.

Известно, что шестерых пострадавших, включая двух детей, госпитализировали сотрудники скорой помощи.

На место аварии оперативно прибыли спасатели. Они оградили место происшествия, провели деблокировку пострадавших из поврежденных машин, а затем эвакуировали их и стабилизировали обстановку.

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