Температура воздуха не поднимется выше +29 градусов по области. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 17 июня будет всего на градус теплее, чем днем ранее, но зато обойдется без осадков и шквалистого ветра. А вот по области ожидается шторм. Подробный прогноз на среду выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 17 июня будет переменной облачности. Днем обойдется преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный разовьет скорость в 7 - 12 м/с. В ночь на 18 июня тоже будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный с переходом на северо-западный и северный задует с той же скоростью.

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, утром в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с, утром до 20 - 22 м/с. В ночь на четверг ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный с переходом на северо-западный и северный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 17 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +25 — +27 градусов. В ночь на 18 июня ожидается от +15 до +17 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +24 до +29 градусов, местами до +31. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, местами до +8.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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