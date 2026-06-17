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НовостиОбщество17 июня 2026 4:10

В Ростовской области в ночь на 17 июня был сбит украинский БПЛА

Губернатор Ростовской области: В ночь на 17 июня над территорией региона сбили дрон
Татьяна ТИХОНОВА
По словам губернатора, минувшей ночью силы ПВО уничтожили один БПЛА.

По словам губернатора, минувшей ночью силы ПВО уничтожили один БПЛА.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на среду. 17 июня, в небе над Ростовской областью была отражена атака беспилотников. Об этом рано утром глава Донского региона Юрий Слюсарь сообщил в своем канале в МАХ.

По словам губернатора, минувшей ночью силы ПВО уничтожили один БПЛА.

— Его сбили в Чертковском районе. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется, — добавил глава региона.

Губернатор предупредил: беспилотная опасность в регионе сохраняется. Он призвал жителей соблюдать осторожность.

Напомним, сутками ранее, в ночь на 16 июня в Ростовской области сбили 35 беспилотников.

— В Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолховском районах, — перечислил Юрий Слюсарь.

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