В Ростовской области расчистили половину русла реки Чепрак

После нереста работы продолжатся. Фото: министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

Половину русла реки Чепрак в Ростовской области уже расчистили, к работам в остальной части приступят после нереста рыб. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Донского региона.

- С 2025 года специалисты расчистили 400 метров из запланированных 852, - уточнили в министерстве. - Выездное обследование провели представители минприроды, администрации Пролетарского района, «Ростовоблстройзаказчика» и подрядной организации.

Сейчас подрядчик готовит технику. Как только нерестовый период завершится, работы возобновят.

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