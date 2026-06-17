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НовостиОбщество17 июня 2026 5:39

За сутки в Ростовской области спасатели выезжали на четыре пожара и шесть ДТП

44 раза спасатели выезжали на вызовы в Ростовской области за последние сутки
Татьяна ТИХОНОВА
За сутки удалось спасти двух человек.

За сутки удалось спасти двух человек.

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 16 июня, в Ростовской области произошло четыре техногенных пожара и шесть ДТП, в которых были спасены два человека. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Донскому региону.

Спасатели ликвидировали четыре возгорания. Также они выезжали на шесть дорожно-транспортных происшествий. Удалось спасти двоих пострадавших.

Всего на вызовах работали 44 человека личного состава. Было задействовано 11 единиц спецтехники.

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