В Веселовское водохранилище в Ростовской области выпустили 1,4 тысячи уток-крякв

Молодь утки-кряквы выпустили в охотничьем хозяйстве на юге Ростовской области. Фото: министерство природных ресурсов и экологии региона

Более 1,4 тысячи уток-крякв выпустили в Веселовское водохранилище в Ростовской области. Об этом сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии Донского региона.

Выпуск прошел на территории охотхозяйства «Юловское» в Сальском районе. Мероприятие организовали при поддержке регионального минприроды.

Чтобы птицам было легче освоиться, специалисты охотхозяйства будут их подкармливать.

В ведомстве отметили, что в целях увеличения численности охотничьих ресурсов минприроды ведет постоянный контроль за выпуском животных.

В 2025 году в естественную среду выпустили свыше 16,5 тысячи особей, из них 12,6 тысячи — утки-кряквы. До конца этого года охотпользователи планируют также выпустить копытных животных и фазанов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области расчистили половину русла реки Чепрак

Остаток работ по расчистки русла реки Чепрак в Ростовской области продолжат после нереста рыб (подробнее)