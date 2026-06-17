Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2026 7:08

В Таганроге выставили на продажу хозблок детской больницы

Власти Таганрога выставили на продажу хозяйственный блок детской больницы за 56,2 млн рублей
Ангелина СКИБА
Аукцион планируют провести в июле.

Аукцион планируют провести в июле.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге выставили на продажу незавершенное здание детской больницы с хозблоком и земельный участок под постройкой. Информация опубликована на портале ГИС Торги.

Судя по документации, объект находится на Ломакина, 57. Речь идет о здании, которое ранее передали на баланс городского комитета по управлению имуществом.

Площадь постройки — 974,2 кв. метра. Степень готовности — 43%. Площадь земельного участка — 4555 кв. метров. Виды разрешенного использования: здравоохранение, общественное управление, амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

Начальная цена — 56,2 млн рублей. Шаг аукциона — 2,8 млн рублей (5%). Заявки на участие в торгах будут принимать до 15 июля. Продажу имущества запланировали на 17 июля 2026 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Рыбоводный комплекс за 600 млн рублей выставили на продажу в Ростовской области

Предприятие по выращиванию товарной рыбы продают в Ростовской области (подробности)