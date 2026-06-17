В Таганроге выставили на продажу хозблок детской больницы

Аукцион планируют провести в июле. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге выставили на продажу незавершенное здание детской больницы с хозблоком и земельный участок под постройкой. Информация опубликована на портале ГИС Торги.

Судя по документации, объект находится на Ломакина, 57. Речь идет о здании, которое ранее передали на баланс городского комитета по управлению имуществом.

Площадь постройки — 974,2 кв. метра. Степень готовности — 43%. Площадь земельного участка — 4555 кв. метров. Виды разрешенного использования: здравоохранение, общественное управление, амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

Начальная цена — 56,2 млн рублей. Шаг аукциона — 2,8 млн рублей (5%). Заявки на участие в торгах будут принимать до 15 июля. Продажу имущества запланировали на 17 июля 2026 года.

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