В России запускают конкурс, направленный на популяризацию аграрной науки

Фото: предоставлено пресс-службой банка

В России стартует всероссийский конкурс «Зерно будущего», направленный на популяризацию аграрной науки и формирование современного образа сельского хозяйства среди школьников. Поддержку конкурсу оказал Россельхозбанк.

Участниками конкурса могут стать школьники в возрасте от 7 до 17 лет. По итогам конкурса будут определены 18 победителей, которые получат дипломы, памятные призы, а также возможность публикации своих работ на официальных ресурсах.

В состав жюри конкурса «Зерно будущего» вошли признанные лидеры аграрного медиапространства – Кирилл Степанов, Никита Долгов и Алиса Мелехина. Все они являются победителями премии «МедиаПоле», организованной Министерством сельского хозяйства РФ. Молодые люди активно формируют позитивный образ современного сельского хозяйства в цифровой среде.

Фото: предоставлено пресс-службой банка

Как отметил председатель жюри Александр Блохин, участие ведущих агроблогеров страны в экспертном совете школьного конкурса подчеркивает преемственность проектов, направленных на развитие молодежного аграрного медиасообщества.

- Современное сельское хозяйство – это высокотехнологичная отрасль, в которой наука и креатив становятся ключевыми драйверами развития. Привлечение к оценке работ победителей премии «МедиаПоле» – это не только усиление экспертного уровня конкурса, но и важный сигнал для школьников: агро сегодня – это пространство для самореализации, творчества и профессионального роста. Мы видим, как через такие инициативы формируется новое поколение специалистов, готовых развивать отрасль и создавать ее будущее, – отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Заявки на конкурс принимаются до 26 июля.