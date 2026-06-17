Приемная кампания в ДГТУ стартует 20 июня, вуз ждет 20 тысяч новых студентов

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Задачи приемной кампании 2026 года с сотрудниками и волонтерами приемной комиссии обсудили в Донском государственном техническом университете. Об этом рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Главный акцент встречи — чуткая работа с поступающими и их родителями, понятная навигация, поддержка талантов и слаженное взаимодействие всех подразделений вуза. Прием заявлений начнется 20 июня. Абитуриенты смогут выбрать одну из 310 образовательных программ.

В ДГТУ действуют механизмы «зеленой волны» и бонусной программы. Они помогают отмечать достижения школьников, усиливать мотивацию к поступлению и выстраивать адресную работу с будущими студентами.

Ректор подчеркнул: приемная кампания носит командный характер. Головной вуз и филиалы должны работать синхронно, чтобы абитуриенты получали точную информацию и поддержку на всех этапах.

В комиссии участвуют и опытные сотрудники, и молодые специалисты. Почти 90% из них уже имеют богатый опыт работы в предыдущих кампаниях.

— Приемная комиссия — это первая встреча будущего студента с университетом. От того, как мы общаемся, отвечаем на вопросы и рассказываем о ДГТУ, зависит первое впечатление. Важно уделить внимание каждому и помочь найти свою образовательную траекторию, — отметил ректор.

ДГТУ — один из ведущих образовательных и научных центров Юга России. Вуз развивает инженерные, цифровые, аграрные, гуманитарные и креативные направления, участвует в программе «Приоритет-2030» и укрепляет связи с индустриальными партнерами.

В 2026 году ДГТУ в десятый раз подряд вошел в мировой рейтинг Round University Ranking и занял первое место среди вузов Ростовской области. Эти результаты подтверждают устойчивое развитие университета в образовании, науке, международной деятельности и управлении.

В завершение встречи ректор пожелал сотрудникам и волонтерам терпения, внимательности и командной работы. Он подчеркнул: от приемной кампании зависит не только организация поступления, но и доверие будущих студентов к университету.

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