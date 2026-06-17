Прокуратура начала проверку после смерти новорожденного в Ростове

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По факту смерти новорожденного в Ростове-на-Дону начали проверку. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— Организована проверка, выясняются обстоятельства гибели новорожденного. Установлено, что тело ребенка было обнаружено вблизи жилых домов на улице Орбитальной, — рассказали в ведомстве.
Прокуратура контролирует ход следствия. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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