Прокуратура начала проверку после смерти новорожденного в Ростове

Прокуратура взяла на контроль ход следствия. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

По факту смерти новорожденного в Ростове-на-Дону начали проверку. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

— Организована проверка, выясняются обстоятельства гибели новорожденного. Установлено, что тело ребенка было обнаружено вблизи жилых домов на улице Орбитальной, — рассказали в ведомстве.

Прокуратура контролирует ход следствия. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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