Апелляция утвердила запрет на строительство бизнес-центра на Береговой в Ростове

Жалобу застройщика рассмотрели в 15 арбитражном апелляционном суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жалобу застройщика из-за отмены разрешения на строительство делового центра на улице Береговой в Ростове-на-Дону не поддержали на очередных слушаниях. Решение вынес 15 арбитражный апелляционный суд.

— Решение оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК), — говорится в электронной картотеке дел.

Окончательный вывод относительно ситуации опубликовали в вчера, 16 июня. До этого от истца — общества с ограниченной ответственностью — приняли такую же жалобу, но она была возвращена.

Ранее в Арбитражном суде Ростовской области застройщику отказали в требовании признать недействительным запрет на строительство, выданный департаментом архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.

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