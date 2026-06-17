В Ростовской области на 6% увеличилась капитализация институтов развития бизнеса

В 2026 году выдано 250 займов на сумму более 750 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области на 6% увеличилась капитализация региональных институтов развития бизнеса. Об этом рассказал глава донского минэкономразвития Павел Павлов.

— По сравнению с прошлым годом на 6% увеличена капитализация региональных институтов развития бизнеса, то есть до 6,9 млрд рублей. Льготными займами Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства пользуются более 1,5 тысячи предпринимателей. В 2026 году выдано 250 займов на сумму более 750 млн рублей, — сообщил Павел Павлов.

Кроме того, по словам министра, Гарантийный фонд области выдал около 150 поручительств МСП на сумму более 1,1 млрд рублей. Эти меры помогли привлечь кредитные ресурсы для развития бизнеса на сумму более 2,6 млрд рублей.

Портфель действующих сделок Региональной лизинговой компании составил свыше 1,2 млрд рублей. В 2026 году заключили 39 договоров на сумму более 175 млн рублей.

Также на Дону поощряются предпринимательские инициативы по развитию туристической инфраструктуры. С начала года 54 млн рублей поддержки перечислили на десять подобных проектов.

Добавим, сейчас в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Ростовской области реализуют два региональных проекта: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Производительность труда».

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