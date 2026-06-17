В двух районах Ростова из-за порывов на сетях ограничили подачу воды

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17 июня в двух районах Ростова-на-Дону до вечера ограничили подачу воды из-за порывов на коммуникациях. Ремонт уже ведется. Об этом со ссылкой на АО «Ростовводоканал» сообщает глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.
В Советском районе порыв произошел вблизи Прогрессивной и 2-й Краснодарской. Сложности с подачей воды зафиксировали по адресам:
— Прогрессивная, 1, 3, 7, 9 с дробями;
— проспект Коммунистический, 17, 19, 21 с дробями;
— 2-я Краснодарская, 66, 68, 70 с дробями;
— 2-я Краснодарская, 169б/1, 169б/2.
В Ворошиловском районе ремонт водопровода потребовался на улице Волкова. В этом случае отключения коснулись домов на Волкова, 5, 7 с дробями и литерами.
— Ориентировочный срок восстановления водоснабжения — 19 часов 17 июня, — уточнила Антонина Пшеничная.
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