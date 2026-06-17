В Ростове ищут 721 млн рублей на сирены для системы оповещения населения

Установить новую аппаратуру пока не могут из-за недостатка финансирования. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону для полноценной работы системы оповещения населения необходимо еще 542 сирены. Однако установить дополнительную аппаратуру пока не удается из-за недостатка финансирования. Об этом на заседании в гордуме сообщил и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС Александр Наумов, передает «Городской репортер».

На реализацию проекта реконструкции муниципальной системы централизованного оповещения населения требуется 721,7 млн рублей, говорится в публикации.

Информацию о необходимости выделения средств направили областным властям.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове шею девочки насквозь пробила 14-сантиметровая ветка

Ростовские медики спасли девочку с веткой в шее, теперь ребенок на реабилитации (подробности)