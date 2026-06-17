Технологии ИИ научились управлять инвестиционными портфелями клиентов банков

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Российский рынок инвестиций переходит от точечных экспериментов с искусственным интеллектом к системным решениям: Московская биржа в 2026 году планирует запустить индекс российских акций, расчет которого будет осуществлять ИИ-модель, а не классический комитет по индексам. Новый бенчмарк позволит сравнивать традиционный подход к формированию индексов с «видением» алгоритма и протестировать, насколько ИИ способен эффективнее отбирать бумаги в рамках жестких правил.

В то же время на рынке уже появились продукты, в которых ИИ не просто считает индексы или подсказывает идеи, а берет на себя реальное управление клиентскими портфелями. Например, к числу таковых можно отнести сервис «Интеллект» от банка ВТБ, которому уже доверили свои средства более 30 тысяч частных инвесторов по всей стране. Эксперты отмечают, что алгоритм сервиса автоматически подбирает стратегию под риск-профиль клиента и самостоятельно совершает сделки. Его рекомендации оформляются как индивидуальные и заносятся в реестр, а сам сервис уже прошел сертификацию у Банка России и НАУФОР.

Последнее обновление вывело его на новый уровень прозрачности для частного инвестора: сервис научился рассчитывать прогнозную доходность стратегии на год, показывать расширенную аналитику портфеля и детально объяснять каждое действие в аккаунте клиента — какие бумаги добавлены или исключены и почему. Для рынка это означает переход к новой архитектуре, в которой ИИ становится не только аналитическим помощником, но и полноправным участником процесса — от расчета индексов до сопровождения реальных инвестиционных стратегий для розничных клиентов.