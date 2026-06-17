Водитель электросамоката сбил ребенка на тротуаре в Ростове

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Советском районе Ростова-на-Дону водитель электросамоката сбил 10-летнего ребенка на тротуаре и уехал. Сейчас нарушителя ищут. Также Госавтоинспекция просит отозваться очевидцев происшествия.
Ребенок пострадал около 9:20 утра 17 июня на тротуаре в районе дома на Коммунистическом, 10а/2.
Очевидцев, которые видели случившееся, просят обратиться в дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ростову-на-Дону.
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Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ростову-на-Дону по телефону: 8 (863) 249-26-42;
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