Водитель электросамоката сбил ребенка на тротуаре в Ростове

Ребенок пострадал в районе дома на проспекте Коммунистическом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Ростова-на-Дону водитель электросамоката сбил 10-летнего ребенка на тротуаре и уехал. Сейчас нарушителя ищут. Также Госавтоинспекция просит отозваться очевидцев происшествия.

Ребенок пострадал около 9:20 утра 17 июня на тротуаре в районе дома на Коммунистическом, 10а/2.

Очевидцев, которые видели случившееся, просят обратиться в дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ростову-на-Дону.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Алло!

Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ростову-на-Дону по телефону: 8 (863) 249-26-42;

Читайте также

В двух районах Ростова из-за порывов на сетях ограничили подачу воды

Подачу воды ограничили до вечера в Советском и Ворошиловском районах Ростова (подробности)