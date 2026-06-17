Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2026 14:39

Водитель электросамоката сбил ребенка на тротуаре в Ростове

Ребенок пострадал из-за водителя электросамоката в Ростове, очевидцев просят отозваться
Ангелина СКИБА
Ребенок пострадал в районе дома на проспекте Коммунистическом.

Ребенок пострадал в районе дома на проспекте Коммунистическом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Ростова-на-Дону водитель электросамоката сбил 10-летнего ребенка на тротуаре и уехал. Сейчас нарушителя ищут. Также Госавтоинспекция просит отозваться очевидцев происшествия.

Ребенок пострадал около 9:20 утра 17 июня на тротуаре в районе дома на Коммунистическом, 10а/2.

Очевидцев, которые видели случившееся, просят обратиться в дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ростову-на-Дону.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Алло!

Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ростову-на-Дону по телефону: 8 (863) 249-26-42;

Читайте также

В двух районах Ростова из-за порывов на сетях ограничили подачу воды

Подачу воды ограничили до вечера в Советском и Ворошиловском районах Ростова (подробности)