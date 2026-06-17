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НовостиОбщество17 июня 2026 17:07

В Ростовской области вечером 17 июня объявили беспилотную опасность

В Ростовской области ГУ МЧС предупреждает о беспилотной опасности вечером в среду
Татьяна ТИХОНОВА
Беспилотную опасность объявили в Ростовской области вечером в среду.

Беспилотную опасность объявили в Ростовской области вечером в среду.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в среду, 17 июня, в Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Об этом предупреждают в Главном управлении МЧС по Донскому региону: соответствующее сообщение появилось в МАХ-канале экстренного ведомства в 19:52.

- В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! – говорится в сообщении.

По информации властей, силы противовоздушной обороны несут круглосуточное дежурство для обнаружения и уничтожения низколетящих целей. В подобных ситуациях жителям рекомендуется сохранять спокойствие, не приближаться к подозрительным предметам и ориентироваться на сообщения официальных органов.

Напомним, в ночь на 17 июня в небе над Ростовской областью был сбит один дрон, это произошло на территории Чертковского района.

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