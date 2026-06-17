Донской минтранс заключил три контракта на 3,4 млрд рублей на содержание дорог

Подрядчик будет заниматься восстановлением верхних слоев асфальта, устройством изолирующего слоя для защиты от трещин, ликвидацией поросли и озеленением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минтранспорта Ростовской области заключило три контракта на общую сумму в 3,4 млрд рублей на содержание дорог регионального и межмуниципального значения. Обслуживать 5,9 тысячи километров дорог будет подрядчик – компания «Т-Транс». Это следует из данных на портале Госзакупок.

Контракты заключили по итогам электронных торгов. Их общая стоимость составила около 3,5 миллиарда рублей: один — 1,3 миллиарда, второй — 1,1 миллиарда, третий — чуть менее миллиарда.

Подрядчик будет заниматься восстановлением верхних слоев асфальта, устройством изолирующего слоя для защиты от трещин, ликвидацией поросли и озеленением. Работы рассчитаны на срок от одного до двух лет. Они начнутся 1 июля 2026 года и продлятся до 30 июня 2027 года.

Дороги разделены на три лота. Первый охватывает южные и восточные районы области: Веселовский, Егорлыкский, Заветинский, Зерноградский, Зимовниковский, Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Ремонтненский, Сальский, Целинский, а также Белоглинский район Краснодарского края.

Второй лот — центральные и северо-восточные районы: Багаевский, Волгодонской, Дубовский, Константиновский, Мартыновский, Морозовский, Милютинский, Обливский, Советский, Семикаракорский, Тацинский, Цимлянский и город Волгодонск.

Третий лот — северные и западные районы: Белокалитвинский, Боковский, Верхнедонской, Каменский, Кашарский, Красносулинский, Миллеровский, Тарасовский, Чертковский, Шолоховский и город Каменск-Шахтинский.

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