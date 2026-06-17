Суд приостановил взыскание 272 млн рублей с «Ростовводоканала»

Ресурсоснабжающая организация в Ростове оспаривает в суде взыскание многомиллионной выплаты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ростовский водоканал оспорил в кассации взыскание 272,1 млн рублей. Суд Северо-Кавказского округа приостановил исполнение предыдущих решений по иску Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора. Об этом сообщает «Город N».

Водоканал убедил суд, что взыскание такой суммы создаст проблемы для работы предприятия. Возврат сторон в прежнее положение после исполнения решения стал бы затруднительным. Суд принял довод и приостановил взыскание до рассмотрения кассационной жалобы. Оно назначено на 12 августа.

Напомним, ранее Росприроднадзор взыскал с водоканала в общей сложности 524 млн рублей. Эта сумма — плата за вред окружающей среде из-за сбросов загрязняющих веществ в 2020–2022 годах. 272,1 млн рублей, оспариваемые сейчас, — часть этой суммы.

Причина претензий: водоканал ежегодно платит за негативное воздействие, но ведомство доначислило плату. Сумма выросла, потому что предприятие не выполнило обязательства по инвестпрограмме и не снизило объемы выбросов к 2021 году.

Сейчас суд также рассматривает еще один иск Росприроднадзора к водоканалу — на 252,4 млн рублей. Это задолженность по оплате за негативное воздействие на окружающую среду в 2024 году.

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