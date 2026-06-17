В Зимовниках из-за проблем с водоснабжением могут завести уголовное дело

Из-за долгого отсутствия воды в кранах жителей Зимовников делом заинтересовалисьв прокуратуре. Фото: канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной в МАХ

В поселке Зимовники из-за долгих проблем с водоснабжением могут возбудить уголовное дело в отношении ресурсников. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Надзорное ведомство приняло комплекс мер. Руководителю ресурсоснабжающей организации внесли представление. В нем, в том числе, потребовали пересчитать плату за воду ненадлежащего качества.

Прокуратура также возбудила дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ. Она предусматривает наказание за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

Кроме того, материалы проверки направили в следственный орган. Там решат вопрос об уголовном преследовании должностных лиц по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Рассмотрение всех мер реагирования остается на контроле прокуратуры, - прокомментировали в ведомстве.

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