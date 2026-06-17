Маркетплейсы предлагают штрафовать на 400 тысяч рублей за ценовое давление

Платформы обязаны дать продавцам право запрещать снижение цен за свой счет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти планируют ввести штрафы для маркетплейсов до 400 тысяч рублей за ценовое давление на продавцов. Об этом пишет Forbes. Первый зампред думского комитета по экономполитике Надежда Школкина в комментарии RTVI пояснила: принцип здесь предельно прост — не нарушай, и штрафа не будет. А ее коллега Станислав Наумов считает, что проблему эффективнее решать через переговоры, а не через наказания.

Поправки в КоАП уже одобрила правительственная комиссия. Для маркетплейсов впервые вводят отдельные составы нарушений. Штрафы будут разными: за технические ошибки — от 20 до 50 тысяч рублей, за серьезные нарушения, включая блокировку кабинета продавца, — до 500 тысяч рублей.

Особый блок касается ценового давления. Платформы обязаны дать продавцам право запрещать снижение цен за свой счет. Если маркетплейс проигнорирует такой запрет или накажет селлера за отказ от скидок, штраф может составить 400 тысяч рублей. За задержку рассмотрения жалобы или ее игнорирование — до 500 тысяч рублей.

Срок давности по таким нарушениям хотят увеличить с 60 до 90 дней. Большинство поправок вступят в силу с 1 октября 2026 года. Некоторые положения — с 1 января 2027 года.

Школкина заявила, что маркетплейсы — это мощный канал для продаж, но они часто начинают диктовать свои условия. Когда стороны не могут договориться, вступает закон:

— Все просто: не нарушай — и штрафа не будет.

Наумов считает иначе. Он призвал действовать осторожно: маркетплейсы — самый быстрорастущий сектор экономики. Запреты и штрафы могут замедлить этот рост. Лучше решать вопросы через саморегулирование и диалог в рамках советов рынка. Тогда условия для поставщиков станут справедливее, и зарабатывать будут не только платформы, но и продавцы.

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