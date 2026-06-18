В Ростовской области утром 18 июня сняли угрозу беспилотной опасности

В Ростовской области утром 18 июня объявили отбой беспилотной опасности. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области сняли угрозу применения БПЛА. Оповещение об этом поступило жителям региона от РСЧС рано утром 18 июня.

Беспилотную опасность объявили в ночь с 17 на 18 июня. Людей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.

Как позже сообщил в своем канале донской губернатор Юрий Слюсарь, в этот период регион подвергся воздушной атаке. Ее последствия оказались трагическими: в городе Гуково один человек погиб, двое получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, во время атаки вражеских дронов был поврежден тепловоз и загорелись два коммерческих объекта.

- Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться, - написал в своем канале МАХ Юрий Слюсарь.

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