Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 4:22

Глава СКР Бастрыкин взял под контроль уголовное дело о мертвом младенце в Ростове

Правоохранители выясняют подробности гибели новорожденного, выброшенного в мусорку
Марина ЮРЬЕВА
Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту обнаружения тела младенца в Ростове.

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту обнаружения тела младенца в Ростове.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СКР России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела о мертвом новорожденном в Ростовской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Тело младенца было найдено 16 июня в мусорном контейнере в Ворошиловском районе Ростова. По предварительным данным, его заметили коммунальщики.

- По факту обнаружения тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в региональном управлении следственного комитета.

Известно, что следов насильственной смерти на теле младенца нет. Мать ребенка пока не нашли.

Глава СКР поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заметили коммунальщики и прохожие»: Что известно о младенце, тело которого нашли в мусорном баке в Ростове

В Ростове ищут мать младенца, тело которого нашли в мусорном баке (подробнее)