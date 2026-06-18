Глава СКР Бастрыкин взял под контроль уголовное дело о мертвом младенце в Ростове

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту обнаружения тела младенца в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СКР России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела о мертвом новорожденном в Ростовской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Тело младенца было найдено 16 июня в мусорном контейнере в Ворошиловском районе Ростова. По предварительным данным, его заметили коммунальщики.

- По факту обнаружения тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в региональном управлении следственного комитета.

Известно, что следов насильственной смерти на теле младенца нет. Мать ребенка пока не нашли.

Глава СКР поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

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