В Ростовской области суд обязал образовательные учреждения установить ограждения

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В Неклиновском районе образовательные учреждения должны будут огородить свою территорию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Решение об установке ограждений по иску прокурора вынес суд Неклиновского района. Оно вступило в законную силу.
- Безопасность работы социальных объектов напрямую зависит от соблюдения требований антитеррористического законодательства в целях охраны жизни и здоровья лиц, пребывающих в учреждении, в том числе несовершеннолетних, - говорится в материалах суда.
Руководство образовательных учреждений должно будет устранить выявленные прокуратурой нарушения до 1 сентября 2027 года.
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