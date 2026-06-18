Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 5:40

В Ростовской области суд обязал образовательные учреждения установить ограждения

По иску прокурора образовательные организации Неклиновского района должны огородить территорию
Марина ЮРЬЕВА
Территория школ и других образовательных учреждений должна быть огорожена в целях безопасности.

Территория школ и других образовательных учреждений должна быть огорожена в целях безопасности.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Неклиновском районе образовательные учреждения должны будут огородить свою территорию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Решение об установке ограждений по иску прокурора вынес суд Неклиновского района. Оно вступило в законную силу.

- Безопасность работы социальных объектов напрямую зависит от соблюдения требований антитеррористического законодательства в целях охраны жизни и здоровья лиц, пребывающих в учреждении, в том числе несовершеннолетних, - говорится в материалах суда.

Руководство образовательных учреждений должно будет устранить выявленные прокуратурой нарушения до 1 сентября 2027 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Грядки просто так не отдам!»: Ростовчанка через суд заставила соседей снести забор, из-за которого ее участок превратился в бункер

Суд в Ростове обязал дачников снести глухой забор после жалобы соседки, у которой зачахли розы и клубника (подробнее)