В Ростовской области суд обязал образовательные учреждения установить ограждения

Территория школ и других образовательных учреждений должна быть огорожена в целях безопасности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Неклиновском районе образовательные учреждения должны будут огородить свою территорию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Решение об установке ограждений по иску прокурора вынес суд Неклиновского района. Оно вступило в законную силу.

- Безопасность работы социальных объектов напрямую зависит от соблюдения требований антитеррористического законодательства в целях охраны жизни и здоровья лиц, пребывающих в учреждении, в том числе несовершеннолетних, - говорится в материалах суда.

Руководство образовательных учреждений должно будет устранить выявленные прокуратурой нарушения до 1 сентября 2027 года.

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