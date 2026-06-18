В Ростовской области мужчине вынесли приговор за стрельбу из игрушечного автомата

Игрушечное оружие было похоже на настоящий автомат. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который стрелял по прохожим из игрушечного автомата. Об этом сообщает пресс-служба Волгодонского районного суда.

Происшествие случилось 18 февраля в Волгодонске. В разгар дня мужчина вышел на балкон многоэтажки и начал прицельно стрелять из игрушечного автомата «орбизами». Оружие было имитировано под автомат Калашникова, а полимерные шарики вырывались из него с характерным боевым звуком. При этом стрелок еще и сыпал угрозами. На оживленной аллее такое поведение вызвало настоящий переполох у прохожих. Перепуганные люди позвонили в полицию.

Мужчину задержали, а позже осудили по статье «Хулиганство». Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов.

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