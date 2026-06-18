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НовостиОбщество18 июня 2026 19:10

Атака на Ростовскую область стала частью удара по 12 регионам

Силы ПВО сбили вражеские беспилотники над донским регионом в промежутке с 7 до 20 часов 18 июня
Марина ЮРЬЕВА
Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской и еще 12 регионах.

Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской и еще 12 регионах.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 18 июня отразили очередную воздушную атаку. Об этом сообщает в канале МАХ минобороны России.

Дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА над донским регионом в период с 7 до 20 часов. Всего было сбито 234 вражеских дронов над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областями, над Московским регионом и Республикой Крым.

Напомним, в ночь на 18 июня, а также утром около 60 БПЛА атаковали шесть муниципалитетов Ростовской области. В городе Гуково один человек погиб, двое получили ранения. Это сотрудники грузовой станции вокзала. В настоящее время они находятся в больнице.

Кроме того, после атаки БПЛА загорелись коммерческие объекты в Красносулинском районе и в городе Гуково.

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