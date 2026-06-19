Судя по прогнозу синоптиков, сегодня пригодится зонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 19 июня снова будет переменчивой. Солнце будут время от времени закрывать тучи, может сорваться дождь. А по области местами обрушится ливень с грозой и градом, задует штормовой ветер. Подробный прогноз на пятницу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 19 июня будет переменной облачности. Днем пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер северной четверти разовьет скорость в 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на 20 июня, по прогнозу, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный и северо-западный задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы ускорятся до 15 м/с.

В Ростовской области в пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с, в отдельных районах до 20 - 23 м/с. В ночь на субботу также ожидается непогода.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 19 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +25 — +27 градусов. В ночь на 20 июня ожидается от +15 до +17 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в пятницу составит от +23 до +28 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до +12 — +17 градусов, местами до +6.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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