В Ростове выбрали лучшего агронома Ростовской области

Лучший агроном Ростовской области поедет на всероссийский конкурс в Мордовию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове прошел региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства среди агрономов. Соревнование проводится по поручению президента в рамках федерального проекта «Человек труда». Об этом говорится на сайте донского правительства.

Участники показали свои знания и практические навыки. Победителем стал агроном из Морозовского района. Второе место занял специалист из Каменского района, третье — из Азовского. Победитель представит Ростовскую область на федеральном этапе, который пройдет 21–22 июля в Мордовии.

Призовой фонд всероссийского финала составит один миллион рублей за первое место, 500 тысяч — за второе и 300 тысяч — за третье.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Природная аномалия? Откуда под Ростовом взялись маковые поля и стоит ли их опасаться, объяснил агроном