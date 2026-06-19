В Ростовской области отец задолжал своим детям больше 2,2 миллиона рублей алиментов

На отца из Азовского района завели уголовное дело из-за неуплаты алиментов. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Азовском районном отец двоих детей задолжал более двух миллионов рублей по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Ростовской области.

Отец время от времени работал и получал деньги, но алименты не платил. Он тратил все на себя. За это его сначала оштрафовали и назначили 60 часов обязательных работ. Однако выводов он не сделал и продолжал уклоняться. В итоге общая задолженность выросла до 2,2 миллиона рублей.

Защищая интересы детей, дознаватель подал рапорт о возбуждении уголовного дела. Теперь мужчине может грозить более серьезное наказание. Сейчас проводятся следственные действия, которые должны установить все обстоятельства дела.

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