В Таганроге несколько улиц временно остались без воды из-за порыва коммуникаций

Аварийные бригады уже ведут ремонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

19 июня в Таганроге из за коммунальной аварии оказалось нарушено водоснабжение. Об этом в соцсетях сообщила глава города Светлана Камбулова.

Порыв произошел в районе Пальмиро Тольятти, 22/3. Аварийные бригады уже ведут ремонт. В связи с этим временно изменены параметры водоснабжения в районе Дзержинского — Пальмиро Тольятти — Московской.

Завершить работы планируют сегодня до 12 часов.

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