В Ростовской области на 56,8% выросла заболеваемость гепатитом А

Групповая заболеваемость вирусным гепатитом А не регистрировалась. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Ростовской области выявили 80 случаев острого вирусного гепатита А (показатель 1,92 на 100 тысяч населения). Заболеваемость оказалась на 56,8% выше, чем годом ранее, говорится в докладе управления Роспотребнадзора.

— За последние пять лет эпидемическая ситуация оценивается как неблагополучная с ростом заболеваемости в 4,2 раза, — отметили в докладе.

Чаще всего (86,3% случаев) вирусный гепатит А регистрировали в Ростове-на-Дону (33 случая), в Шахтах (19), Батайске (9), Новочеркасске (3), Таганроге (2), Волгодонске (2) и в Новошахтинске (один случай).

Максимальный уровень заболеваемости отметили в Аксайском районе (пять случаев), там она оказалась выше областной в 2,1 раза.

— В 2025 году групповая заболеваемость вирусным гепатитом А не регистрировалась, — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.

Добавим, основную долю заболевших зарегистрировали в городах. Наибольшая доля из выявленных случаев пришлась на детей до 17 лет (56,3%). Среди взрослых от 18 лет зарегистрировано 35 случаев. Максимальный показатель — 7,04 на 100 тысяч населения — выявили среди детей 7-14 лет.

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