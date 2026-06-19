Дмитрий Белоусов: для запуска инвестиций ключевую ставку нужно снизить до 7–8,5%

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Для преодоления структурных ограничений и выхода на устойчивый экономический рост ключевая ставка должна быть снижена до 7–8,5%. Такое мнение на инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск», организованном банком ВТБ, высказал Дмитрий Белоусов, заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По его оценке, текущая денежно-кредитная политика создает стимулы для «сидения в деньгах», а не для инвестиций.

Эксперт считает, что решение по ставке на ближайшем заседании ЦБ, скорее всего, будет принято в пользу снижения. Однако он предупредил, что регулятор может взять паузу из-за внешних и внутренних рисков. Главной проблемой Белоусов назвал не столько высокую стоимость кредитов, сколько альтернативу в виде депозитов.

- Проблема в том, чтобы мы не конкурировали держанием денег с инвестициями. Мы создали ситуацию, когда проще и надёжнее держать деньги на счетах, держать деньги в ОФЗ, чем влезать в инвестиционные проекты, у которых непонятно, как они будут окупаться и что там будет происходить с костами, — пояснил Белоусов. - Для преодоления структурных ограничений экономике необходим рост ВВП порядка 3% в год. Такие возможности есть, учитывая массу не очень эффективно используемого труда. Поэтому нужны инвестиции порядка 4,5% ВВП. При этом текущий уровень ставки не позволяет добиться нужных пропорций.

По словам эксперта, разного рода оценки показывают, что «сколько надо» начинается от 8,5 до 7 — когда ставка уже достаточно низкая, чтобы вписываться в разумные инвестиционные циклы. При этом, ключевой вопрос — не в достижении конкретного значения ставки (12% или 13%), а в том, удастся ли властям с помощью денежно-кредитных и бюджетных инструментов обеспечить высокий темп роста в ближайшие пять лет.

В заключение Дмитрий Белоусов предостерег от излишнего увлечения плановыми методами управления экономикой. «Вопрос не в том, чтобы его (кусок плановой экономики) развивать, а в том, чтобы ему гибкость придать», — отметил он, напомнив об опыте СССР. По его словам, плановый сектор должен адаптироваться к новым вызовам, а не повторять ошибки прошлого.