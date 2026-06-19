Банк «Центр-инвест» получил награду в номинации «Лучшая банковская программа для МСП»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

15 июня в Центре международной торговли Москвы состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2025 года. Банк «Центр-инвест» получил награду в специальной номинации «Лучшая банковская программа для МСП».

Банк «Центр-инвест» представил на конкурс программу поддержки клиентов, включающую сервис АУСН, кассовое решение под ключ, специальные финансовые условия по РКО, эквайрингу, кредитованию и программы обучения работе с ИИ.

Награждение провели статс-секретарь — заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова и заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева.

— Мы стремимся устанавливать долгосрочные доверительные отношения с клиентами и предлагать им самые лучшие программы. Работаем на прозрачных условиях без скрытых комиссий и завышенных ставок. Наша победа подтверждает, что клиенты видят в нас надежного партнера для развития. Банк ценит многолетнее сотрудничество с ТПП РФ и намерен продолжать нашу совместную работу на благо предпринимателей, - прокомментировал получение награды начальник операционного управления банка «Центр-инвест» Сергей Попенков.

Банк реализует комплексные образовательные и инфраструктурные проекты для малого бизнеса. Для информационной поддержки бизнеса банк создал открытую информационную платформу, где регулярно публикует практические руководства для предпринимателей, включая актуальное пособие по применению АУСН.

Работа банка «Центр-инвест» уже была отмечена премией «Золотой Меркурий». В 2024 году программа банка «Семейный бизнес» стала победителем в номинации «За поддержку и развитие семейного бизнеса, в 2023 году программа «Курортный бизнес» получила награду в номинации «За поддержку и развитие курортного бизнеса».

Премия «Золотой Меркурий» проводится при поддержке Федерального Собрания Российской Федерации и государственных структур. Национальная премия, учрежденная в 2002 году, за годы существования стала одной из наиболее авторитетных деловых наград страны. Ее лауреатами и победителями стали более 750 российских предприятий и предпринимателей.

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