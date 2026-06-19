Жители Ростова и области пожаловались на сбой в работе ВК

Перебои за последние 12 часов фиксировали в ряде регионов страны. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростовской области заметили перебои в работе приложения «ВКонтакте» (ВК), это также подтверждается данными портала сбой.рф.

Судя по опубликованному графику, количество сообщений о нестабильной работе резко выросло 18 июня. Сегодня, 19 июня, обращений от интернет-пользователей стало меньше, но сложности еще фиксируются.

Отметим, говорить о массовом сбое нельзя, потому что сообщения о проблемах отправляли лишь некоторые жители региона. Перебои за последние 12 часов фиксировали и в других регионах страны, больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге (25% и 16% обращений от общего числа сообщений пользователей).

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Жильцам многоэтажки в Ростове сделали перерасчет после переплаты за отопление

В Ростове для жильцов многоквартирного дома добились перерасчета платы за тепло (подробности)