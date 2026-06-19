Смягчение условий денежно-кредитной политики Банка России привело к восстановлению кредитной активности

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Плавная корректировка денежно-кредитной политики Банка России формирует новую фазу на розничном рынке. С одной стороны, смягчение условий запускает восстановление кредитной активности, с другой – трансформирует сберегательное поведение населения, смещая интерес в сторону долгосрочных инструментов. По оценкам ВТБ, снижение ставок в течение года приведет рынок розничных кредитов к росту продаж на 37% до 13,3 трлн рублей, с положительной динамикой во всех сегментах.

Основной бенефициар снижения ключевой ставки для розничного рынка – потребительское кредитование: продажи кредитов наличными увеличатся в этом году на 76%, ипотеки – на 16%, автокредитов – на 14%. В первом полугодии динамика уже заметна: общие выдачи физлицам могут достичь 5,4 трлн рублей (+50% год к году). Это стало возможным на фоне ожиданий рынка, что текущий курс ЦБ на снижение ключевой ставки сохранится, что особенно важно для длинных розничных продуктов.

При этом сберегательная активность населения также сохраняется. За первое полугодие 2026 года россияне заработают на классических вкладах и накопительных счетах порядка 3,7 трлн рублей, что сопоставимо с прошлогодними показателями за этот период. Однако структура пассивов меняется: клиенты все чаще выбирают длинные депозиты, чтобы зафиксировать двузначную доходность, а по мере дальнейшего смягчения ДКП капитал начнет перетекать сначала в облигации, а затем в более рискованные активы.

При этом, розничный кредитный портфель российских банков по итогам года может прирасти на 8% (до 44 трлн рублей), а объем привлеченных средств увеличится на 10%, превысив 72 трлн рублей. При этом, разрыв между динамикой кредитов и сбережений продолжит сокращаться: годом ранее он составлял 3% против 15% по пассивам, теперь же динамика выравнивается.

- Рынок розничного кредитования восстанавливается вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. За счет уменьшения реальных ставок для заемщиков это делает кредиты наличными более доступными. Так, в рамках потребительского кредитования полная стоимость кредита снизилась на 6,3 п.п., а по ипотеке - 4,8 п.п. При этом на фоне смягчения ДКП у клиентов сохраняется возможность зафиксировать доходность по вкладам, что остается привлекательным вариантом накоплений для тех клиентов, кто еще не перешел к кредитной активности, - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.