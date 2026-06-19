Жителя Ростовской области наказали за поджог дымовой шашки на футбольном матче

Болельщику нельзя посещать матчи в течение года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области жителя Азовского района наказали за поджог дымовой шашки на футбольном матче. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Как уточнили в ведомстве, болельщик грубо нарушил правила поведения в мае 2026 года во время матча между ФК «Азов» и «СКА Ростов-на-Дону». Игра проходила в рамках соревнований на Кубок Губернатора – чемпионата Ростовской области на территории «Спортивного комплекса имени Лакомово».

— Нарушитель совершил поджог дымовой шашки и тем самым создал угрозу для себя и окружающих, находящихся на спортивном мероприятии, — отметили в УФСБ.

Ситуацию рассмотрели в Азовском городском суде. Хулигану назначили пять суток административного ареста (ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ). Кроме того, ему на год запретили посещать спортивные соревнования.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Баста планировал построить стадион для СКА Ростов-на-Дону

Василий Вакуленко объяснил, почему не построили стадион для СКА в Ростове (подробности)