В Таганрогском порту начали устанавливать навигационные огни собственного производства

В Таганроге запустили пилотный проект по установке навигационных огней нового образца. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Росморпорт» начал переоснащать плавучие навигационные знаки в морском порту Таганрога. Там установили первые светооптические аппараты, разработанные и произведенные на собственном предприятии. Запуск стал пилотным. А в течение трех лет на такое оборудование перейдут все филиалы компании. Такая информация появилась на сайте компании.

Как сказано в сообщении, аппараты сделаны из отечественных материалов и просты в обслуживании. Они видны с расстояния до 5,2 морских миль, работают от аккумуляторов и включаются автоматически в зависимости от освещения. Корпус полностью защищен от пыли и выдерживает долгое погружение под воду.

В этом году планируют поставить в филиалы более 300 аппаратов. После этого компания намерена вывести их на открытый рынок.

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