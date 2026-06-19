В Ростове введут ограничения на продажу спиртного 27 июня в связи с выпускными

В Ростове запретят продажу алкоголя в день выдачи аттестатов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление торговли Ростова напомнило дончанам, что в день выдачи аттестатов о среднем образовании, 27 июня, на территории области будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Это установлено областным законом. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Ограничение не коснется точек общепита: баров, кафе и ресторанов, где спиртное продают для употребления на месте.

Также под запрет не попадают магазины беспошлинной торговли.

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