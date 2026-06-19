ФК «СКА Ростов-на-Дону» вышел в полуфинал МФЛ

«СКА Ростов-на-Дону» вышел в финал Медийной футбольной лиги. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовский футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» вышел в полуфинал седьмого сезона Winline Медийной футбольной лиги. Теперь команда сможет сыграть в Кубке России сезона 2026/2027.

Президент клуба отметил, что команда долго шла к этому результату, пережила и поражения, и победы.

К слову, в этом году «СКА Ростов-на-Дону» отмечает 45 лет со дня завоевания Кубка СССР, и участие в Кубке России, по словам президента клуба, станет для клуба огромной честью.

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