Боли в пояснице не проходили: В Ростове у пациентки выявили болезнь Бехтерева

В ростовской поликлинике у пациентки вовремя выявили болезнь Бехтерева. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городской поликлинике №4 Ростова-на-Дону врачи вовремя выявили у 50-летней пациентки серьезное ревматологическое заболевание — анкилозирующий спондилит, известный также как болезнь Бехтерева. Женщина обратилась к неврологу с болями в пояснице, но лечение не помогало. Об этом сообщили в минздраве Ростовской области.

После того как стандартная терапия не дала результата, врач назначил дополнительное обследование: МРТ, лабораторные анализы и консультацию ревматолога. Это позволило поставить точный диагноз и назначить правильное лечение. Пациентку поставили на диспансерное наблюдение.

Отметим, что болезнь Бехтерева — хроническое воспалительное заболевание, поражающее позвоночник и суставы. Без своевременной диагностики она может привести к ограничению подвижности и снижению качества жизни.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не успевал завять один букет — дарил новый»: Боец с первого взгляда влюбился в женщину, которая выхаживала раненых в госпитале