В субботу синоптики обещают дожди и грозы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 20 июня принесет дожди и грозы с сильным ветром. А по области будет действовать штормовое предупреждение: возможны ливни, град и штормовой ветер. Подробный прогноз на субботу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 20 июня будет переменной облачности. Вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза, в остальное время осадков не предвидится. Ветер северный и северо-западный разовьет скорость 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на 21 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер задует со скоростью 8 - 13 м/с.

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами возможны кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром, утром в отдельных районах осядет туман. Ветер северный и северо-западный будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с, в отдельных районах разгонится до штормовых 20 - 23 м/с. В ночь на воскресенье также ожидается непогода с сильным ветром.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 20 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +27 — +29 градусов. В ночь на 21 июня ожидается от +14 до +16 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +25 до +30 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, местами до +9.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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