В воскресенье синоптики обещают дожди и ветер. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 21 июня будет дождливой, будут греметь грозы. По области будет действовать штормовое предупреждение с ливнями, грозами, градом и сильным ветром. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 21 июня будет переменной облачности. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный разовьет скорость 8 - 13 м/с. В ночь на 22 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 8 - 13 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с, в отдельных районах вплоть до штормовых 20 - 23 м/с. В ночь на понедельник также ожидается переменная облачность и снова сильный ливень с грозой, градом и штормом.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 21 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +26 — +28 градусов. В ночь на 22 июня ожидается от +14 до +16 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +21 до +26 градусов, местами до +30. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, местами до +8.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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